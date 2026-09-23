У Львівській області затримано лікаря за підозрою у вимаганні хабара від батька дитини з аутизмом

У Стрию поліція затримала медика комунального медзакладу за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

62-річний лікар-невропатолог із Дрогобицького району вимагав гроші за вплив на рішення лікарсько-консультативної комісії. За інформацією поліції Львівщини, він отримав кошти від батька дитини з діагнозом аутизму, обіцяючи допомогти з оформленням потрібних документів.

«Невропатолог-психолог одного зі стрийських комунальних медзакладів вимагав та отримав хабар від батька дитини з аутизмом за вплив на рішення лікарсько-консультативної комісії, необхідної для оформлення документів», — розповіли правоохоронці.

Правоохоронці затримали чоловіка за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо в робочому кабінеті після отримання ним останньої частини хабаря. Лікарю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.

За цією статтею передбачено покарання у вигляді від трьох до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.