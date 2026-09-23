У Львові відбудеться виставка чемпіонського пояса Олександра Усика

Перед відкриттям інтерактивної виставки «Той день» у Львові організатори щодня демонструватимуть перед Львівським палацом мистецтв унікальні експонати зі своєї колекції. Вхід на інсталяцію буде безкоштовним для всіх охочих.

Першим експонатом, який зможуть побачити львів’яни, стане чемпіонський пояс Олександра Усика. Його презентують у середу, 23 вересня.

У четвер, 24 вересня, глядачам покажуть статуетку «Євробачення», яку гурт Kalush Orchestra здобув у 2022 році.

Безпосередньо перед відкриттям виставки, 25 вересня, будуть представлені дві надважливі нагороди: одна з найпрестижніших світових відзнак у сфері кіно та телебачення — BAFTA за фільм «Камінь, папір, ножиці», у якому зіграв Олександр Рудинський. Також відвідувачі побачать головну американську телевізійну премію «Еммі», здобуту у 2024 році за документальний проєкт Culture Quest музиканткою Натою Жижченко (ONUKA).

Усі експонати демонструватимуться щодня з 16:00 до 19:00 перед Львівським палацом мистецтв за адресою вул. Миколи Коперника, 17.

З 26 вересня по 11 жовтня ці нагороди можна буде побачити вже на інтерактивній виставці «Той день». Крім того, там представлені шабля Ольги Харлан, якою вона виконала переможний укол на Олімпіаді в Парижі 2024 року, Нобелівська премія миру, яку було вручено Олександрі Матвійчук і правозахисній організації «Центр громадянських свобод» у 2022 році, а також Пулітцерівська премія Василісі Степаненко за репортажі з Маріуполя, виконані разом із Мстиславом Черновим і Євгеном Малолєткою.

У виставці також представлені кубки української кіберспортивної організації NAVI, здобуті на чемпіонаті у Копенгагені 2024 року та турнірі у Будапешті 2025 року. Золота медаль Таїсії Онуфрійчук, виборена на чемпіонаті світу з художньої гімнастики 2026 року у Франкфурті-на-Майні, кубок тенісного турніру WTA 250, який Еліна Світоліна виграла в Окленді (Нова Зеландія) у січні 2026 року, а також кубок Ярослави Магучіх з першого в історії Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики 11 вересня 2026 року.

Інтерактивна виставка «Той день» була створена громадською організацією Ukraine WOW за підтримки Президента України. Проєкт реалізовано у партнерстві з Міністерством культури України та АТ «Укрзалізниця». Це перша виставка організації, яка відкривається у місті поза межами столиці.

Проєкт профінансували українські компанії: ROZETKA, McDonald’s, Bolt, «Дарниця», UPG, Ajax Systems, ARS Capital та Нова Пошта. Медіапартнерами стали The Ukrainians Media, Суспільне Медіатека та ТСН.

Інституційними партнерами виступили Національний музей історії України, Національний художній музей України та Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара».

📍 Львівський палац мистецтв, м. Львів, вул. Миколи Коперника, 17

Дати виставки: 26 вересня — 11 жовтня 2026 року

Режим роботи:

з вівторка по четвер — з 11:00 до 20:00,

з п’ятниці по неділю — з 10:00 до 20:00.

Понеділок — вихідний.

Останній допуск на виставку можливий за 30 хвилин до закриття.

В разі жовтого рівня повітряної тривоги виставка продовжить роботу. Якщо оголосять червоний рівень — виставковий простір закриють до відбою.

Вартість квитків: стандартний — 300 грн, пільговий — 150 грн (для школярів, студентів та пенсіонерів за наявності відповідного посвідчення). Також передбачені сімейні квитки для власників картки Rozetka.

Безоплатний вхід отримають діти до 3 років, особи з інвалідністю I–II груп, військові (УДА, УБД, строковики та мобілізовані), ветерани війни, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, а також члени родин загиблих, полонених і зниклих безвісти воїнів. Для безкоштовного входу також потрібно мати відповідне посвідчення.

Квитки можна придбати на Concert.ua або у касі Львівського палацу мистецтв.