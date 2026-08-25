Депутати вимагають від Садового невідкладної підготовки до опалювального сезону через ризики ударів по газовій інфраструктурі

Депутати наполягають на вивченні можливості переходу на тверде паливо у разі надзвичайних ситуацій.

На сесії Львівської міської ради 25 серпня депутат фракції “Європейська Солідарність” Володимир Марусяк звернувся до міського голови Андрія Садового. Йдеться про підготовку Львова до опалювального сезону в умовах постійної загрози ударів по газовій інфраструктурі.

Ракетні та дронові атаки на об’єкти критичної інфраструктури створюють реальну небезпеку для газотранспортної та газорозподільної мережі. Саме від її стабільної роботи залежить нормальне проходження опалювального сезону.

Якщо мережу виведуть з ладу, громада ризикує залишитися без газу частково або повністю. Це означатиме відсутність як централізованого, так і індивідуального опалення взимку.

Депутат наголосив: у рамках “Плану стійкості” Львівської МТГ варто передбачити різні варіанти розгортання критичної інфраструктури. Йдеться і про сценарій повного припинення газопостачання.

“За таких обставин найбільш реалістичною та масово доступною альтернативою залишається використання твердого палива. Слід зауважити, що подібний ризик громадою вже опрацьовувався в минулому. Наприклад, у попередні періоди здійснювалося обладнання багатоквартирних будинків твердопаливними печами для потреб пунктів незалежного обігріву.

Водночас поряд із централізованими тепловими пунктами в багатоквартирних будинках, окремої уваги потребує становище мешканців будинків старого житлового фонду, значна частина яких досі має кахляні печі, свого часу газифіковані та переобладнані під газове опалення. У зв’язку з цим постає потреба у визначенні сценарію можливої реконверсії таких печей та порядку надання дозволу на використання твердого палива в умовах надзвичайних ситуацій, що вимагає попереднього вивчення фактичного стану справ та чинної нормативно-правової бази на предмет можливості реалізації подібного сценарію” – наголосив Марусяк.

Депутат просить мера доручити відповідним службам та фахівцям детально вивчити питання. Насамперед – можливість реконверсії газифікованих кахляних печей та умови застосування твердого палива у надзвичайних ситуаціях.