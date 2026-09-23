Опублікувати у CityLife

У Самбірському районі в аварії за участю вантажівки постраждали двоє дітей на електросамокатах

admin

ДТП сталася в селі Нагірне Самбірського району.

За інформацією Головного управління Національної поліції у Львівській області, 22 вересня близько 21:00 у Нагірному водій вантажівки Volvo FM400, 63 роки, зіткнувся з електросамокатом, за кермом якого була 12-річна дівчинка.

Побачивши аварію, 13-річний хлопець на електросамокаті злякався і виїхав за межі дороги, де з’їхав у кювет.

Обидва діти отримали травми і були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги.

Слідчі Самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція передбачає максимальне покарання у вигляді трирічного обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Поліція продовжує з’ясовувати всі обставини події.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Вам також може сподобатися

Більше від автора

У Львові відбудеться виставка чемпіонського пояса Олександра Усика

На Львівщині чоловік постане перед судом за напад із ножем на матір партнерки

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *