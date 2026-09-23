У Самбірському районі в аварії за участю вантажівки постраждали двоє дітей на електросамокатах

ДТП сталася в селі Нагірне Самбірського району.

За інформацією Головного управління Національної поліції у Львівській області, 22 вересня близько 21:00 у Нагірному водій вантажівки Volvo FM400, 63 роки, зіткнувся з електросамокатом, за кермом якого була 12-річна дівчинка.

Побачивши аварію, 13-річний хлопець на електросамокаті злякався і виїхав за межі дороги, де з’їхав у кювет.

Обидва діти отримали травми і були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги.

Слідчі Самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція передбачає максимальне покарання у вигляді трирічного обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Поліція продовжує з’ясовувати всі обставини події.