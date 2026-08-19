На Львівщині троє підлітків зірвалися з 15-метрової вежі: одного не вдалося врятувати

На Львівщині трапилася трагедія — троє підлітків впали зі старої недіючої вишки висотою близько 15 метрів. Один із хлопців загинув, ще двох госпіталізували у важкому стані.

Нещасний випадок стався у понеділок увечері на території Новояричівської громади. Про це повідомили у дитячій лікарні святого Миколая.

За попередньою інформацією, підлітки перебували на території старої вишки, коли раптово впали з висоти. Хлопець 2009 року народження отримав травми, несумісні з життям. У критичному стані його доправили до Дитячої лікарні Святого Миколая у Львові. Лікарі боролися за його життя, проте врятувати підлітка не вдалося. Ще один постраждалий, хлопець 2010 року народження, перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії цієї ж лікарні. Медики оцінюють його стан як важкий. У нього діагностували важку закриту черепно-мозкову травму, лівобічний пневмоторакс та тупу травму живота. Крім того, зафіксували рани коліна й правої надбрівної дуги. Хлопцю провели операцію — дренували плевральну порожнину та зашили рани. Наразі він отримує необхідне лікування під наглядом лікарів. Третього постраждалого підлітка госпіталізували до ОХМАТДИТу. У поліції Львівщини розповіли деталі трагедії. Подія сталася 17 серпня близько 20:10 на території Гамаліївського водосховища. “Троє хлопців – 17-річний та двоє 16-річних львів’ян – залізли на залізобетонну опору громовідводу. На верхньому майданчику вони втратили рівновагу та впали з висоти близько 15 метрів”, – зазначили у поліції. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини падіння підлітків.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua