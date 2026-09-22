У Львові відбувається масштабний медичний форум

У Львові проходить Всеукраїнський медичний форум, присвячений розвитку української медицини в умовах війни. У дискусіях беруть участь депутати від «Європейської Солідарності», медичні працівники, керівники медзакладів, експерти та місцеві представники влади.

Ключові теми заходу — бюджетне забезпечення лікарень, збереження кадрів, реабілітація військових і цивільних пацієнтів, психічне здоров’я, а також екстрена і онкологічна допомога. Народна депутатка України Софія Федина підкреслила: «Під час війни медицина не може залишатися на другому плані, бо саме стабільність лікарень і доступність допомоги визначають життя людей».



















В рамках форуму окремо обговорили роль місцевої влади у зміцненні системи охорони здоров’я та успішні медичні програми Львова. Депутат Львівської міськради Євген Кузик відзначив: «Місцеве самоврядування відіграє ключову роль. Ми підтримуємо лікарні й медиків не лише в умовах війни, а й працюємо над розвитком системи та забезпеченням доступної медичної допомоги для жителів міста».

Учасники також обговорили управління лікарнями у воєнний час, безперервність роботи медичних закладів, екстрену медицину, контроль онкології, кадрову політику й перспективи реалізації Програми медичних гарантій у 2027 році.

За результатами дискусій планують сформулювати так звану «Львівську резолюцію» — рекомендації зі зміцнення системи охорони здоров’я в період війни та її відновлення після перемоги. Адже сильна медицина — це не лише обладнання й лікарні, а передусім здатність кожного українця отримати якісну медичну допомогу вчасно.