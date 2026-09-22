У Львові розпочали реставрацію будинку на Виговського, 77

У Львові триває відновлення житлового будинку на вул. Виговського, 77, який зазнав значних руйнувань через російський ракетний удар. Уже відновили перекриття між третім і четвертим поверхами та почали відбудову зруйнованих стін.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко розповів про стан робіт. За його словами, відновлення відбувається поетапно: спочатку спеціалісти демонтували аварійні конструкції і розчистили приміщення, потім змонтували нове перекриття між третім та четвертим поверхами. Наразі роботи тривають на ділянці між четвертим і п’ятим поверхами, одночасно відновлюють пошкоджені зовнішні стіни будинку.

«Після демонтажу зруйнованих конструкцій і розчищення приміщень ми вже відновили перекриття між третім та четвертим поверхами. Зараз працюємо над перекриттям між четвертим і п’ятим поверхами. Одночасно реставруємо пошкоджені фасадні стіни. Це комплексна робота, в якій головне — не просто усунути наслідки удару, а повернути будинок до безпечного стану» — Андрій Москаленко

Він наголосив, що пріоритет міської влади — провести всі роботи якомога швидше та якісніше, аби мешканці змогли повернутися у свої домівки.

Нагадаємо, 30 липня Львів зазнав масштабної ракетної атаки з боку росії. Ворожі ракети потрапили у житлові будинки на вул. Виговського та Патона. Усього від удару постраждало 35 житлових будинків, найбільше — на вул. Патона, 25, та Виговського, 77. В цих будинках вибило близько 2300 вікон. Також постраждали школа, дитсадок і бібліотека.

У результаті цієї атаки загинув львів’янин Володимир Шандра, ще 38 мешканців отримали поранення. Після обстрілу у місті організували виїзні ЦНАПи біля зруйнованих будинків. Спеціалісти надали 1274 консультації, оформили 850 протоколів про пошкодження, провели 16 зустрічей із мешканцями на місці. На компенсацію за вибиті вікна та двері надійшло 278 звернень.