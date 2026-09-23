У Шептицькому доступні онлайн-послуги через електронну приймальню

В Україні офіційно зареєстровано понад 2 мільйони ветеранів і понад 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Багатьом з них, зокрема у Шептицькому, часто необхідно звертатися до місцевої влади за соціальною підтримкою, житлом чи матеріальною допомогою. Щоб зменшити потребу в особистих візитах до міської ради чи ЦНАПу, у громаді запровадили низку послуг онлайн.

У 2024 році Шептицька міська рада, за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI), запустила сервіс «Електронна приймальня». Ця платформа дозволяє мешканцям і внутрішньо переміщеним особам дистанційно звертатися до міської ради, комунальних підприємств та депутатів. У 2026 році функціонал платформи розширили: додали шість адміністративних онлайн-послуг.

Через е-приймальню можна отримати архівні копії та витяги з рішень Червоноградської і Соснівської міських рад, Гірницької селищної ради та їхніх виконкомів. Ці документи потрібні, якщо оригінали втрачені чи пошкоджені, або якщо державні органи вимагають підтвердження фактів із минулого. Наприклад, для оформлення прав власності на нерухомість чи землю, вступу у спадщину тощо.

Онлайн-сервіс надає можливість замовити архівні довідки, копії та витяги соціально-правового характеру з питань трудового стажу, зарплати, реєстрації, ліквідації, реорганізації чи перейменування установ. Такі документи необхідні для підтвердження трудового стажу, оформлення пенсії або захисту прав, коли первинні документи недоступні або пошкоджені.

Також через платформу можна подати заяву на реєстрацію на квартирний облік при виконавчому комітеті Шептицької міської ради. Ця послуга актуальна для осіб і сімей, які мають право на покращення житлових умов: проживають у непридатному помешканні, гуртожитку, не мають власного житла або належать до категорій із першочерговим або позачерговим правом на житло. Окремо можна оформити довідку про перебування на квартирному обліку, що потрібна для участі в житлових програмах, отримання пільгових кредитів, компенсацій чи службового житла.

Крім цього, е-приймальня дає змогу подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги для малозабезпечених мешканців та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах і не здатен самостійно оплатити необхідні витрати. Особливою послугою є одноразова допомога для учасників АТО (ООС), бійців-добровольців, постраждалих учасників Революції Гідності, а також захисників України під час військової агресії Російської Федерації. Сuma виплати відповідає прожитковому мінімуму, встановленому на 1 січня відповідного року.

Щоб скористатися послугою, користувач заходить на вебпортал е-приймальні, проходить ідентифікацію через BankID, Дія.Підпис або кваліфікований електронний підпис. Потім обирає потрібну послугу, заповнює електронну форму, додає скан-копії необхідних документів і відправляє заявку.

Заява автоматично фіксується в системі, що мінімінує людський фактор і запобігає втраті документів. Інформація направляється до відповідного підрозділу міської ради чи підпорядкованої установи. Заявник може онлайн відслідковувати статус розгляду. Офіційна відповідь та готові документи надходять у його електронний кабінет або на вказану електронну пошту.

Шептицька міська рада продовжує удосконалювати е-приймальню у співпраці з Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні (EUACI), розширюючи спектр послуг для ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та інших мешканців громади.