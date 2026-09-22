16-метрову скелю на Золочівщині офіційно внесено до охоронюваних об’єктів

Підкамінська селищна рада за рішенням суду офіційно затвердила межі природної пам’ятки “Чортовий камінь”.

Львівська обласна прокуратура повідомила про судове рішення, яке зобов’язало Підкамінську селищну раду в Золочівському районі чітко визначити і закріпити межі геологічної пам’ятки природи під назвою “Чортовий камінь”.

Йдеться про ерозійний останець морських рифів Товтрів або Медоборів сарматського віку, розташований поблизу смт Підкамінь. Цей об’єкт займає площу у 3000 квадратних метрів.

Описувана 16-метрова скеля є залишком стародавнього бар’єрного рифу, який сформувався в акваторії давнього Сарматського моря приблизно 11–14 мільйонів років тому. Вона складається зі скам’янілих решток безхребетних організмів та водоростей.

Довгий час селищна рада не надавала належної уваги встановленню меж пам’ятки на місцевості, що створювало ризики незаконного відведення земель природно-заповідного фонду у приватні руки. Виявлені порушення стали підставою для втручання прокуратури. Суд підтримав позицію обвинувачів і повністю задовольнив їхній позов, — повідомили у прокуратурі.

Наразі інформацію про межі території природно-заповідного фонду вже внесено до Державного земельного кадастру, що дозволить уникнути подальших юридичних колізій.