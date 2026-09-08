На Львівщині викрили групу, яка за хабарі фальсифікувала звільнення зі служби

На Львівщині викрили організовану злочинну групу, яка за гроші фальсифікувала підстави для звільнення військовослужбовців і допомагала ухилятися від мобілізації.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури слідство встановило, що з вересня 2025 року до схеми було залучено семеро місцевих мешканців. Вони мали зв’язки в медичних закладах, військових частинах і в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

«Клієнтів» шукали серед знайомих. Обіцяли їм підроблені діагнози, фальшиві медичні документи, встановлення інвалідності та інші паперові підстави для звільнення з військової служби або відстрочки під час мобілізації.

За такі «послуги» брали від 7 000 до 20 000 доларів США з людини. Після отримання грошей організатор визначав бажаний результат, метод його досягнення і призначав персонального куратора для кожного «клієнта».

Куратор організовував і контролював медогляди та ВЛК, госпіталізації, обстеження й оформлення необхідних висновків, а також процедуру встановлення інвалідності. У низці випадків учасники схеми сприяли виїзду за кордон.

Для координації роботи вони облаштували офіс у приміщенні гаража в Яворівському районі. Там звіряли статуси справ, фінансові розрахунки та етапи виконання плану.

Слід документує передачу 18 000 доларів одному з учасників, які потім розподілили між членами групи. У внутрішніх записах виявлено дані про понад 60 осіб, які перебували на різних стадіях «експертного супроводу».

Правоохоронці провели більше 60 обшуків у помешканнях і автомобілях причетних осіб та тих, хто оформлював документи. Вилучили зброю, вісім автомобілів преміумкласу, чорнові записи і готівку в різних валютах.

Загальна вартість вилучених коштів у еквіваленті перевищила 5 млн гривень.

Усім сімом фігурантам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації й участі в ній, у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон із корисливих мотивів, а також у зловживанні впливом (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332, ч. 2, 3 ст. 369-2 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав усім підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі продовжують встановлювати інших причетних.

Досудове розслідування проводить Головне управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України та Управління СБУ у Львівській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особи вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.