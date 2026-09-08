Пожежники у Львові врятували трьох мешканців із палаючої багатоповерхівки

О 07:32 у Львові на вулиці Науковій рятувальники отримали повідомлення про пожежу в квартирі дев’ятиповерхового будинку.

Зайнялася квартира на першому поверсі.

Горіли речі побутового вжитку на площі 5 кв. м.

Дерев’яна обшивка стелі також охопила площу 5 кв. м.

Під час гасіння рятувальники врятували трьох людей.

Ще десять мешканців вивели в безпечне місце під супроводом особового складу.

Один чоловік отримав поверхневі опіки пальців.

Його госпіталізували до лікарні Святого Луки у Львові.

Пожежу локалізували о 07:50.

Повністю ліквідували її о 08:15.

Фахівці встановлюють причини та обставини загоряння.