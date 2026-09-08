Пожежники у Львові врятували трьох мешканців із палаючої багатоповерхівки

О 07:32 у Львові на вулиці Науковій рятувальники отримали повідомлення про пожежу в квартирі дев’ятиповерхового будинку.
Зайнялася квартира на першому поверсі.
Горіли речі побутового вжитку на площі 5 кв. м.
Дерев’яна обшивка стелі також охопила площу 5 кв. м.
Під час гасіння рятувальники врятували трьох людей.
Ще десять мешканців вивели в безпечне місце під супроводом особового складу.
Один чоловік отримав поверхневі опіки пальців.
Його госпіталізували до лікарні Святого Луки у Львові.
Пожежу локалізували о 07:50.
Повністю ліквідували її о 08:15.
Фахівці встановлюють причини та обставини загоряння.
Створено за матеріалами: golossokal.com.ua