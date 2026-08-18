У Львові тимчасово перекриють рух на низці вулиць: список локацій

У Львові змінюють організацію дорожнього руху на кількох вулицях та перехрестях міста.

Влада облаштує нові та підвищені пішохідні переходи, запровадить односторонній рух на окремих ділянках, обмежить паркування та встановить делініатори. Міська комісія з безпеки дорожнього руху ухвалила ці рішення 13 серпня.

Управління безпеки та вуличної інфраструктури Львівської міської ради повідомило, що нововведення покликані впорядкувати транспортний рух та підвищити безпеку пішоходів.

Зміни торкнуться 6-го Скнилівського провулка. Ділянка біля житлової забудови залишиться двосторонньою у напрямку вул. Щирецької, проте паркування з обох боків вулиці заборонять повністю. Від середини провулка до вул. Виговського запровадять односторонній рух. Крім того, тут з’явиться новий пішохідний перехід.

«Такі зміни, які заплановано реалізувати до середини вересня у співфінансуванні із забудовником та ОСББ, дозволять впорядкувати паркування, покращити умови для роз’їзду транспорту та підвищити безпеку пішоходів», — зазначили в управлінні безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР.

Односторонній рух запровадять і на вузькому міжбудинковому проїзді на вул. Виговського, що сполучає вул. Головатого та вул. Городоцьку. Автомобілістам дозволять їздити лише у напрямку вул. Городоцької. Тут також встановлять знак «Житлова зона». Мешканці профінансують ці роботи самостійно, завершити їх мають до 15 жовтня.

На перехресті вул. П. Ковжуна — М. Вороного з’являться делініатори. Вони унеможливлять паркування автомобілів у зоні перехрестя та покращать оглядовість для водіїв.

«Комісія підтримала нашу пропозицію щодо встановлення делініаторів у проблемній зоні перехрестя. Вони унеможливлять паркування автомобілів у цьому місці, а також підвищать оглядовість та безпеку для всіх учасників дорожнього руху», — зазначили в управлінні.

Заборонять зупинку транспортних засобів також на вул. Паровозній у межах перехрестя з вул. Головатого. Відповідні дорожні знаки з’являться там до 15 вересня.

На вул. Шевченка, 386 облаштують підвищений пішохідний перехід — від скверу до входу в житловий будинок. Ці роботи планують завершити до 1 жовтня.

Масштабні зміни чекають і на вул. Пимоненка — на ділянці від вул. Січинського до вул. Пасічної. У межах капітального ремонту тут облаштують підвищені пішохідні переходи. Велосмугу на всій протяжності вулиці відокремлять від проїзної частини за допомогою делініаторів. Окрім цього, комісія ухвалила рішення про облаштування піднятого перехрестя.

«На цій ділянці розташовані навчальні заклади та інші місця активного пішохідного руху. Тож усі ці рішення мають підвищити безпеку пішоходів та зробити рух цією ділянкою вулиці більш впорядкованим та безпечним для всіх», — наголосили в управлінні безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР.

Терміни реалізації різняться: підвищені переходи на вул. Пимоненка з’являться до 15 вересня, делініатори — до 15 жовтня. А от підняте перехрестя доведеться чекати довше — до кінця 2026 року.