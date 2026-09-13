У Львівській області знайшли тіло 75-річної Галини Садовської, яка була оголошена зниклою

На Львівщині знайшли тіло 75‑річної Галини Садовської, яку раніше оголосили безвісти зниклою.
11 вересня поліцейський виявив жінку без ознак життя в рові поблизу села Куликів Шептицького району.
Ознак насильницької смерті на тілі не виявили.
Причину смерті встановлюють експерти.
Раніше, 9 вересня, відділення поліції №1 Шептицького районного відділу оголосило Галину Василівну Садовську, 1951 року народження, у розшук.
Жінка вийшла з дому вранці 7 вересня і не повернулася додому.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою «безвісти зникла».
Пошуки організували співробітники відділення поліції №1, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій та місцеві волонтери.
Агрофірма району надала дрон, що значно розширив можливості пошукової операції.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua