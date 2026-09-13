У Львівській області знайшли тіло 75-річної Галини Садовської, яка була оголошена зниклою

На Львівщині знайшли тіло 75‑річної Галини Садовської, яку раніше оголосили безвісти зниклою.

11 вересня поліцейський виявив жінку без ознак життя в рові поблизу села Куликів Шептицького району.

Ознак насильницької смерті на тілі не виявили.

Причину смерті встановлюють експерти.

Раніше, 9 вересня, відділення поліції №1 Шептицького районного відділу оголосило Галину Василівну Садовську, 1951 року народження, у розшук.

Жінка вийшла з дому вранці 7 вересня і не повернулася додому.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою «безвісти зникла».

Пошуки організували співробітники відділення поліції №1, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій та місцеві волонтери.

Агрофірма району надала дрон, що значно розширив можливості пошукової операції.