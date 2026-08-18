Місцева рада виділила фінансування на оновлення дитячих ігрових зон та допомогу захисникам

Комісія культури також підтримала план пріоритетних публічних інвестицій Львівської громади на 2027-2029 роки.

17 серпня депутати комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв’язків зібралися на засідання. Головним питанням стало обговорення Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Львівської громади на 2027-2029 роки. Документ депутати підтримали одноголосно.

План визначає 13 пріоритетних галузей та 39 напрямів розвитку громади. Саме ці напрями лягатимуть в основу інвестиційної частини бюджету на найближчі три роки.

Депутати також продовжили традицію підтримки військових. Вони погодили список учасників бойових дій та членів родин загиблих Захисників і Захисниць України. Цим людям з бюджету громади відшкодують вартість послуг фітнес-клубів та реабілітаційних центрів за липень.

Окрема увага дісталася дитячим майданчикам. Комісія доручила департаменту фінансової політики знайти додаткові кошти для всіх районних адміністрацій міста на їхню модернізацію.

Наприклад, майданчик на вулиці Науковій, 58 потребує близько мільйона гривень додатково. Проєктно-кошторисну документацію для нього вже розробили та пройшли експертизу. Тендер на визначення підрядника вже оголосили. Загальна вартість робіт складає приблизно 1,66 млн грн, тоді як у бюджеті наразі закладено лише 600 тисяч.

Крім того, депутати внесли зміни до Календарного плану загальноміських централізованих заходів на 2026 рік. Також оновили календарний план Комплексної програми розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту на той же рік.

Ці зміни передбачають проведення додаткових заходів до Дня Незалежності України. Окрім того, для ветеранів заплановали нові активності.