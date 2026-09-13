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У Львові й на Львівщині підняли повітряну тривогу — що відомо зараз

admin

На Львівщині оголосили повітряну тривогу. Перейдіть до найближчого укриття.

«На Львівщині оголосили повітряну тривогу! Наразі небезпека триває у Шептицькому та Золочівському районах. Є загроза ударів ворожими безпілотниками. Один безпілотник тримає курс на Броди. Повітряну тривогу також оголосили у Львівському районі. Перебувайте у безпечних місцях!», — повідомив очільник Львівської ОДА Максим Козицький

Через ворожий безпілотник повітряну тривогу також оголосили у Стрийському районі області. Дрон рухається курсом на Стрий. Перебувайте в укриттях.

Створено за матеріалами: 032.ua

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