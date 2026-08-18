У Львові організують панельну дискусію, присвячену темі штучного інтелекту

Львівський Фотомузей запрошує на панельну дискусію «Майбутнє фотографії і ШІ». Подія відбудеться у вівторок, 18 серпня 2026 року, о 18:00. Місце проведення — Львівський палац мистецтв на вулиці Коперника, 17. Дискусія стане частиною Восьмих Львівських Фотофестин.

Провідні українські фотомитці зберуться за одним столом, щоб порушити гострі теми. Мова піде про виклики та загрози, які несе генеративний штучний інтелект. Не обійдеться й без розмови про нові можливості для творчості. Головним питанням стане збереження автентичності — як документальної, так і художньої фотографії — у добу нейромереж.

До розмови долучаться відомі імена галузі. Серед учасників — директор Львівського Фотомузею Роман Метельський та директор Музею фотографії в Рівному Александр Харват. Свою думку висловлять фотомитці Роман Геринович та Олег Огородник. Також до дискусії приєднаються директорка департаменту «Медіатека» Суспільного Таїсія Турчин і головний редактор Інформаційної агенції «Гал-інфо». Список спікерів доповнять інші фахівці галузі.

Дискусію організовують під патронатом Львівської обласної ради та Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА. До підготовки заходу долучилися Українське Фотографічне Товариство (УФОТО), Суспільне Медіатека, Львівський Фотомузей та Львівський палац мистецтв.

Інформаційну підтримку події забезпечують Українське радіо, Радіо «Львівська Хвиля», сайт про Захід України «Бомок», Інформаційна агенція «Гал-інфо», громадський сайт Львова «Форпост», інтернет-видання «Діло» та проєкт «Фотографії Старого Львова».