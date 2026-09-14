Львівські урбаністи Садового виявили нову проблему з водіями

На площі 700‑річчя Львова водії облаштували паркувальний майданчик просто на зупинці громадського транспорту.

Деякі автівки стоять там, хоча жодних знаків, що дозволяли б паркування, немає. Інспектори вже неодноразово опрацьовували цю ділянку, притягували порушників до адміністративної відповідальності та тимчасово затримували транспортні засоби.

Про це повідомили урбаністи Садового.

Відсутність автобуса поруч не дає права зупинятися навіть на кілька хвилин. На світлинах видно, як один припаркований автомобіль створює неправильний орієнтир для інших водіїв. Вони починають сприймати це місце як дозволене для паркування. Кількість таких випадків зростає. Тому інспектори посилять опрацювання цієї ділянки.

Нагадуємо правила тим, хто їх забув. Згідно з пунктом 15.9 (е) ПДР зупинка заборонена:

▪️ ближче ніж за 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів;

▪️ якщо майданчика немає, то ближче ніж за 30 м від дорожнього знака з обох боків.

Йдеться саме про заборону зупинки. Тому залишити тут автомобіль не можна навіть на кілька хвилин, або для посадки й висадки пасажирів.

За порушення водія чекає штраф у розмірі 680 грн. Якщо припаркований автомобіль заважає громадському транспорту, це може призвести до евакуації. Від початку 2026 року інспектори вже зафіксували 290 випадків паркування на посадкових майданчиках.

Навіть один неправильно припаркований автомобіль створює проблеми для десятків пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Така зупинка має кілька негативних наслідків:

пасажири змушені виходити на проїзну частину, обходячи автомобілі. Це підвищує ризик наїзду чи травмування.

для маломобільних груп населення ускладнюється доступ до громадського транспорту.

автобуси не можуть підʼїхати до посадкового майданчика і змушені зупинятися в сусідній смузі. Це затримує рух інших транспортних засобів.

посадка та висадка пасажирів займає більше часу. Через це страждає графік руху маршрутів.

зростає ризик пошкодження припаркованого автомобіля або виникнення дорожньо‑транспортної пригоди.

Одна така зупинка може вплинути на рух усього міста. Вона погіршує комфорт і безпеку десятків пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Просимо зважати на цю інформацію та обирати для зупинки, стоянки й паркування тільки дозволені місця.