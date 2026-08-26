У Львові створять робочу групу для боротьби з проституцією

Керівники депутатських фракцій Львівської міської ради звернулися до міського голови Андрія Садового з пропозицією створити робочу групу. Йдеться про комплексне опрацювання питань, порушених у петиції отця Юстина Бойка.

Про це повідомив керівник фракції ЄС Петро Адамик.

Такий результат дала зустріч, яку скликали з ініціативи Адамика. У ній взяли участь автор електронної петиції «Про перенесення закладів секс-індустрії поза межі центральної частини міста Львова», а також керівники депутатських фракцій.

«Ми обговорили порушені в петиції питання розміщення в центральній історичній частині Львова секс-шопів, секс-барів, ерос-барів та подібних закладів. Розглянули й можливі механізми врегулювання їхньої діяльності в межах чинного законодавства.

Основним завданням групи визначили вивчення ситуації з діяльністю відповідних закладів у центральній частині міста. Учасники також планують напрацювати юридично обґрунтовані механізми врегулювання їхнього розміщення.

За результатами роботи групи підготують узгоджені пропозиції для подальшого розгляду у встановленому законодавством порядку.

Нагадаємо, 25 серпня депутати розглянули петицію на сесії, однак не підтримали її. Причиною стали юридичні застереження», — йдеться у повідомленні.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua