Четвер порадує сонячною погодою без дощів, температура підніметься до +25°C

Львів’ян і мешканців області завтра чекає суха погода без жодного натяку на дощ.

Такий прогноз дають фахівці Гідрометцентру України.

Уночі повітря прогріється лише до +7-12°C.

Натомість удень термометри покажуть значно тепліші показники — від 20 до 25 градусів.

Дмухатиме північно-східний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, і триматиметься він як уночі, так і протягом дня.

Небо переважно затягне хмарами, хоча місцями сонце все ж пробиватиметься. Опадів синоптики не очікують.