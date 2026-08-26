Четвер порадує сонячною погодою без дощів, температура підніметься до +25°C

Львів’ян і мешканців області завтра чекає суха погода без жодного натяку на дощ.
Такий прогноз дають фахівці Гідрометцентру України.
Уночі повітря прогріється лише до +7-12°C.
Натомість удень термометри покажуть значно тепліші показники — від 20 до 25 градусів.
Дмухатиме північно-східний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, і триматиметься він як уночі, так і протягом дня.
Небо переважно затягне хмарами, хоча місцями сонце все ж пробиватиметься. Опадів синоптики не очікують.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua