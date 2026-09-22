Тканина для штор «півторашка» — це формат полотна з фіксованою шириною 1,5 м і набірною висотою. У цьому форматі потрібну висоту штори формують довжиною відрізу з рулону, тому метраж рахують не так, як для матеріалу з фіксованою висотою. Це важливо знати ще до покупки, щоб правильно визначити кількість полотен, припуски та запас на рапорт.

Назва «півторашка» часто збиває з пантелику тих, хто вперше обирає шторний текстиль. Головне правило просте: 1,5 м — це ширина полотна, а не висота. Якщо переплутати ці параметри, розрахунок метражу буде неправильним ще до розкрою. Перед замовленням варто знати висоту майбутньої штори, довжину карниза, кількість полотен і бажану густоту складок. Щоб одразу подивитися, як виглядає https://lurex.ua/ua/shtory-tkanyny-dlya-shtor-978/pivtorashka-832 у реальному асортименті, варто перейти до каталогу тканини для штор півторашка та порівняти фактуру, орнамент і оформлення країв. Так простіше співвіднести теоретичний розрахунок із конкретним варіантом для свого інтер’єру.

Що саме означає «півторашка» у шторних тканинах?

Це шторний матеріал, у якого ширина рулону становить 1,5 м, а необхідна висота майбутньої штори визначається довжиною відрізу. Саме ця особливість і впливає на спосіб розрахунку.

Наприклад, якщо готове полотно має бути заввишки 2,6 м, для нього потрібно відрізати відповідну довжину рулону з урахуванням технологічних припусків. При цьому ширина залишається незмінною — 1,5 м.

Важливо не змішувати різні характеристики. «Півторашка» описує формат, а не склад, щільність або світлонепроникність матеріалу. Тому жакард, поліестер, blackout, двостороннє оформлення чи декоративна нитка — це вже окремі властивості конкретного артикула.

Як працює набірна висота?

Набірна висота означає, що продавець відміряє від рулону стільки погонних метрів, скільки потрібно для висоти одного або кількох полотен. Саме тому при замовленні недостатньо знати лише ширину вікна.

Потрібно також розуміти, скільки окремих штор буде на карнизі та якої довжини має бути кожна з них.

Навіщо звертати увагу на фестончатий край?

У частини моделей боки полотна вже декоративно оформлені фестонами — хвилястим або ажурним краєм. Це може зменшити обсяг додаткової бокової обробки та зробити готову штору виразнішою.

Проте перевіряти потрібно саме вибраний артикул: однакова ширина 1,5 м не означає однакове оздоблення всіх моделей.

Практична порада: спочатку визначте формат рулону й потрібний метраж, а вже після цього порівнюйте кольори та орнаменти. Так значно менше ризику обрати красивий матеріал, який незручно використовувати для конкретного карниза.

Чим півторашка відрізняється від тканини з фіксованою висотою?

Різниця полягає в тому, який розмір уже заданий виробником. У півторашки фіксована ширина 1,5 м, а у багатьох широких шторних матеріалів фіксується висота рулону й набирається необхідна ширина.

Критерій Півторашка Матеріал із фіксованою висотою Що задано Ширина 1,5 м Висота рулону Що набирається Висота штори Необхідна ширина Основний принцип розрахунку Висота × кількість полотен Довжина карниза + запас на складки Для чого особливо зручно Окремі класичні полотна Широкі композиції та суцільні драпірування Типова помилка Переплутати ширину з висотою Недооцінити потрібну ширину на зборку

Тому універсальної формули для будь-яких штор не існує. Спочатку визначають орієнтацію рулону, а потім уже рахують погонні метри.

Коли ширина 1,5 м буде зручною?

Такий формат зручний, коли композиція складається з окремих портьєрних полотен і ширина 1,5 м відповідає задуму після формування складок. Для дуже довгого карниза потрібно заздалегідь перевірити, чи вистачить двох полотен або знадобляться додаткові.

Півторашку варто розглядати, якщо потрібні:

дві симетричні штори по боках вікна;

класичні портьєри для спальні або вітальні;

матеріал із виразним орнаментом чи жакардовою фактурою;

декоративний текстиль, якщо це допускають характеристики вибраної моделі.

Якщо ви ще порівнюєте різні види шторного текстилю, у середині вибору корисно переглянути https://lurex.ua/ua/shtory-tkanyny-dlya-shtor-978 та зіставити півторашку з іншими варіантами тканин для штор за форматом, фактурою й призначенням. Для покупця в Україні такий підхід зручніший, ніж вибір лише за фотографією або кольором.

Як розрахувати, скільки тканини потрібно на штори?

Для півторашки базовий принцип простий: висоту одного полотна множать на кількість полотен, а потім додають необхідні припуски й запас на суміщення рисунка. Саме рапорт часто стає причиною додаткової витрати матеріалу.

Приклад розрахунку для двох полотен

Припустимо, потрібні дві штори заввишки 2,6 м. Базовий розрахунок виглядає так:

2,6 м × 2 = 5,2 пог. м.

Це не остаточне число для замовлення, а лише основа. До нього можуть додаватися припуски на верхню та нижню обробку, а для великого повторюваного орнаменту — ще й запас на рапорт.

Які дані підготувати перед покупкою?

Висоту від точки кріплення до бажаного нижнього краю. Повну довжину карниза, а не тільки ширину віконного прорізу. Кількість окремих полотен. Тип кріплення та бажану густоту складок. Напрямок і повторюваність орнаменту. Наявність готових фестончатих бокових країв.

Практична порада: якщо штори шиються на замовлення, остаточний метраж краще погодити з майстром до купівлі. Особливо це важливо для великих візерунків, нестандартного кріплення та складних драпірувань.

Яких помилок варто уникати перед замовленням?

Найкритичніша помилка — порахувати півторашку за принципом тканини з набірною шириною. У результаті нестача матеріалу може виявитися вже після розкрою.

Плутати висоту й ширину. У цьому форматі 1,5 м — саме ширина.

У цьому форматі 1,5 м — саме ширина. Брати матеріал точно по чистій висоті. Пошиття потребує технологічних припусків.

Пошиття потребує технологічних припусків. Не враховувати рапорт. Великий малюнок інколи потрібно суміщати між полотнами.

Великий малюнок інколи потрібно суміщати між полотнами. Ігнорувати складки. Після зборки фактична ширина штори на карнизі стає меншою.

Після зборки фактична ширина штори на карнизі стає меншою. Вважати будь-яку півторашку blackout. Ступінь затемнення потрібно перевіряти окремо.

Ступінь затемнення потрібно перевіряти окремо. Орієнтуватися тільки на фото. Для онлайн-вибору важливі також склад, фактура, щільність, краї та інші характеристики артикула.

Як вибрати півторашку для свого інтер’єру?

Після розрахунку метражу варто оцінювати вже не назву формату, а властивості конкретного матеріалу. Для одного приміщення важливіша щільність, для іншого — малюнок, фактура або те, як штори виглядають при денному освітленні.

Зручний порядок вибору виглядає так:

визначити потрібний формат полотна; зняти точні заміри; розрахувати метраж із запасом; перевірити рапорт та оформлення країв; порівняти фактуру, колір і орнамент; уточнити рекомендації з догляду для конкретної моделі.

Для покупців з України, які замовляють шторний текстиль онлайн, особливо корисно порівнювати не лише зовнішній вигляд, а й характеристики товару. Інтернет-магазин штор Lurex у цьому випадку логічно використовувати як каталог для зіставлення моделей одного формату та суміжних категорій.

Як доглядати за готовими шторами?

Режим догляду визначається складом і оздобленням конкретного матеріалу, а не самою назвою «півторашка». Тому температуру прання, віджим і допустиме прасування потрібно звіряти з рекомендаціями для вибраного артикула.

Особливої обережності можуть потребувати фактурні полотна, декоративні нитки, жакардове переплетення та оформлені краї. Універсальне правило тут гірше за точну інструкцію виробника або продавця.

FAQ: що ще варто знати про тканину півторашка?

Чи означає ширина 1,5 м, що готова штора теж матиме 1,5 м?

Не обов’язково. Після формування складок полотно займає меншу ширину на карнизі, тому результат залежить від способу зборки та її густоти.

Чи достатньо знати лише розмір вікна?

Ні. Для точного розрахунку потрібні довжина карниза, висота штори, кількість полотен і спосіб кріплення. Сам розмір віконного прорізу не дає всієї необхідної інформації.

Півторашка — це завжди жакард?

Ні. Назва характеризує формат полотна, а не технологію виготовлення. Тип матеріалу потрібно дивитися в описі конкретної моделі.

Чи можна використовувати півторашку для широкого карниза?

Так, але потрібно розрахувати сумарну ширину всіх полотен після зборки. Для широких композицій двох відрізів по 1,5 м може бути недостатньо.

Чи потрібно підгинати фестончаті краї?

Якщо декоративний край уже задуманий як готовий, стандартна бокова підгинання може бути зайвою. Це краще перевірити для конкретного артикула до початку пошиття.

Що перевірити перед остаточним замовленням?

Спочатку переконайтеся, що правильно зрозуміли орієнтацію полотна, потім перевірте заміри, кількість відрізів, припуски та рапорт. Після цього можна спокійно переходити до вибору кольору й фактури. Такий порядок допомагає уникнути зайвих витрат і робить покупку шторної тканини значно передбачуванішою.