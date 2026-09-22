Оновлений курс валют у Львові станом на 22 вересня

Середній готівковий курс долара у продажу наразі становить 44,95 гривні.

Сьогодні, 22 вересня, середній готівковий курс долара складає 44,95 гривні при продажу та 44,55 гривні при купівлі. Євро реалізують у середньому по 51,85 гривні у продажу та 51,23 гривні в купівлі.

Офіційний курс, встановлений Національним банком України на цей день, виглядає так:

– долар – 44,70 гривні;

– євро – 51,36 гривні.

Актуальні курси валют у “Оксі банку” можна переглянути за посиланням тут.