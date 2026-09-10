У Львові стартував масштабний форум будівельної галузі

У Львові розпочав роботу Lviv Build Forum.

Про це повідомили організатори заходу.

Учасники зауважують, що ринок будівництва сьогодні працює в умовах постійних змін і нових викликів.

Як змінюється попит? Що сьогодні визначає розвиток ринку? Які рішення допоможуть бізнесу залишатися ефективним і конкурентним у найближчі роки?

10 вересня форум збере девелоперів, підприємців, інвесторів, архітекторів і управлінців.

Учасники обговорять актуальні виклики галузі, обміняються досвідом і спільно напрацюють стратегії подальшого розвитку.

Офіційним партнером Lviv Build Forum виступає blago_developer.















blago — девелоперська компанія, що створює сучасні житлові простори і впроваджує нові підходи до розвитку міст в Україні.

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