У Львові стартував масштабний форум будівельної галузі

У Львові розпочав роботу Lviv Build Forum.
Про це повідомили організатори заходу.
Учасники зауважують, що ринок будівництва сьогодні працює в умовах постійних змін і нових викликів.
Як змінюється попит? Що сьогодні визначає розвиток ринку? Які рішення допоможуть бізнесу залишатися ефективним і конкурентним у найближчі роки?
10 вересня форум збере девелоперів, підприємців, інвесторів, архітекторів і управлінців.
Учасники обговорять актуальні виклики галузі, обміняються досвідом і спільно напрацюють стратегії подальшого розвитку.
Офіційним партнером Lviv Build Forum виступає blago_developer.
blago — девелоперська компанія, що створює сучасні житлові простори і впроваджує нові підходи до розвитку міст в Україні.
🔹 18 масштабних житлових комплексів у реалізації
🔹 Власна мережа садочків, приватна школа, SPA-центр, спорткомплекс і пологовий будинок
🔹 TOP-2 забудовників України (Forbes & ЛУН, 2024–2025)
🔹 П’ятиразовий переможець European Property Awards 2024–2025
blago застосовує комплексний підхід до девелопменту і впроваджує проєкти, які формують нову якість міського життя.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua