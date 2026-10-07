Вночі на Львівщині спалахнула літня кухня, рятувальники встигли врятувати будівлю

У ніч з 6 на 7 жовтня в місті Судова Вишня, що у Яворівському районі Львівщини, загорілася літня кухня з цегли.

О 00:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Шевченка. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій Львівської області.

Коли рятувальники прибули на місце, дах кухні вже горів на площі 24 квадратних метри. Вогнеборці негайно взялися гасити полум’я і зуміли запобігти його подальшому розповсюдженню.

«Вогнеборці оперативно приступили до ліквідації займання та не допустили подальшого поширення вогню. Будівлю вдалося врятувати», — повідомили у ДСНС.

Пожежу локалізували о 01:07, а повністю ліквідували о 01:48. Наразі фахівці встановлюють причини та обставини, що спричинили займання.