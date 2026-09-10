Полігони твердих побутових відходів Львівщини заповнені на 75%

Середній рівень заповнення діючих полігонів Львівщини у 2025 році сягнув 75%.

Ці дані містить екологічний паспорт Львівської області за 2025 рік, підготовлений департаментом екології та природних ресурсів Львівської ОВА.

За минулий рік підприємства й мешканці області утворили 562,259 тис. тонн відходів. Їх розмістили на 22 діючих санкціонованих полігонах та чотирьох звалищах.

Загальна площа полігонів перевищує 140,15 га. На цих майданчиках вже накопичено понад 5 млн тонн побутових відходів.

Структура побутових відходів показує велику частку вторинної сировини. Переважають папір, метал, скло та пластик.

Щоб зменшити обсяги захоронення, в області діють шість сортувальних ліній. По одній лінії працює в Самборі, Новояворівську, Шептицькому та Золочеві.

У Стрию функціонують дві сортувальні лінії. Продуктивність кожної лінії становить близько 50 тис. тонн на рік.

У документі наголошують: безпечне управління побутовими відходами можливе лише за комплексного підходу.

Пропоновані кроки включають створення сучасних сортувальних ліній, полігонів і сміттєпереробних заводів.

Також важливе створення спеціалізованих підприємств для збору й обробки відходів.

Реформа передбачає запобігання утворенню сміття. Відсортовані відходи мають використовувати як вторинну сировину.

Переробка може відбуватися різними способами. Найпоширенішим і сучасним методом вважають механіко‑біологічну обробку.

<br />

На початку цього року в області затвердили план управління відходами до 2034 року. Документ має реалізувати комплекс регіональних заходів у сфері управління відходами.