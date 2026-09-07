У Львові шахраї під виглядом рієлторів видурили від покупців житла майже 870 тис. грн завдатків

У Львові двоє псевдорієлторів заволоділи у покупців житла завдатками майже на 870 тис. грн в еквіваленті.

Підозрюваними виявилися 40‑річний чоловік і 41‑річна жінка. Вони показували реальні квартири й будинки, укладали попередні договори й отримували завдатки.

Після отримання грошей підозрювані припиняли виходити на зв’язок із потерпілими. Про викриття схеми повідомили 7 вересня.

За даними слідства, шахраї діяли впродовж 2024–2026 років. Вони знаходили доступ до помешкань різними способами, а потім видавали ці об’єкти за виставлені на продаж.

Перший задокументований випадок стався в жовтні 2024 року у Винниках. Тоді підозрювані домовилися з власником будинку допомогти продати його.

Отримавши доступ до помешкання, вони показали його потенційній покупчині. Без відома власника уклали з нею попередній договір купівлі‑продажу.

Жінка передала псевдорієлторам 6 тис. доларів. Після цього зв’язок з шахраями обірвався.

У листопаді 2025 року за аналогічною схемою запропонували іншій жінці придбати квартиру у Львові. Житло належало родичам одного зі спільників, тому шахраї мали до нього доступ.

Потерпіла передала нібито за майбутню купівлю квартири 490 тис. грн. Після отримання грошей підозрювані зникли з контакту.

Ще один випадок зафіксували у квітні 2026 року. Потенційному покупцеві показали квартиру родичів на проспекті Тараса Шевченка в Львові і отримали від нього 3 тис. доларів.

Усього, за версією слідства, постраждали троє людей. Вони передали спільникам майже 870 тис. грн в еквіваленті.

Галицька окружна прокуратура Львова повідомила обом підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Кримінальне провадження кваліфікували як повторне, в умовах воєнного стану, яке завдало значної шкоди потерпілим і вчинене у великих розмірах.