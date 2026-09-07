У Бориславі відкрили сучасний центр підготовки фахівців ресторанного сервісу

У Бориславському центрі професійної освіти відкрили навчально-практичний центр ресторанного сервісу; проєкт коштував понад 10,6 млн грн.

Інформацію підтвердила пресслужба Львівської обласної ради.

4 вересня у Бориславському центрі професійної освіти офіційно запрацював новий навчально-практичний центр ресторанного сервісу.

У центрі готуватимуть кухарів, кондитерів та офіціантів на сучасному професійному обладнанні.

Загальна кошторисна вартість проєкту становить понад 10,6 млн грн. Фінансування: майже 4,89 млн грн — державна субвенція, 4,1 млн грн — співфінансування з обласного бюджету. Решту забезпечили Бориславська громада та сам заклад.

У межах проєкту відремонтували приміщення їдальні та харчоблоку загальною площею 630 м². Там обладнали лабораторію кулінарної майстерності та навчальний ресторан.

Окрім цього облаштували овочевий, м’ясо-рибний, кондитерський, холодний і гарячий цехи. Також зробили кімнату майстрів і роздягальню.

Для навчальної роботи придбали професійне обладнання: пароконвекційні печі, холодильні прилади та морозильну камеру. Є шафа шокової заморозки і посудомийні машини.

Також закупили картоплечистку, кавомашину, слайсер, стерилізатори для яєць і ножів. Центр оснащено професійним кухарським інвентарем, посудом і меблями.

Простір облаштували з урахуванням потреб маломобільних груп населення.

Окрім підготовки учнів, у центрі проводитимуть перепідготовку та підвищення кваліфікації дорослого населення і працівників підприємств. Тут зможуть навчатися учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи та незайняті громадяни, які прагнуть опанувати нову професію або змінити фах.

Окремим напрямом роботи стане підготовка шкільних кухарів відповідно до стратегії реформування системи шкільного харчування.

Навчально-практичний центр створили в межах публічного інвестиційного проєкту Міністерства освіти і науки України #100майстерень — “Модернізація майстерень лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору”.











Це вже 63-й навчально-практичний центр на базі закладів професійної освіти Львівщини. Він став шостим, який відкрили цього року.