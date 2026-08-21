У Львові рятувальники витягли з палаючого підвалу чотирьох людей, серед яких була дитина

У Львові рятувальники дістали з палаючого підвалу чотирьох людей, серед яких була дитина.

Увечері 20 серпня, о 21:44, до рятувальників надійшов виклик про пожежу на вулиці Величковського. Вогонь охопив підвальне приміщення п’ятиповерхівки.





Коли пожежники прибули на місце, вогонь уже охопив побутові речі на площі близько 20 квадратних метрів. Приміщення заповнив густий дим, через що рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання.

Щоб убезпечити мешканців будинку, вогнеборці застосували спеціальні рятувальні пристрої та вивели із задимленої будівлі чотирьох людей. Серед врятованих була дитина.

Пожежу вдалося локалізувати о 22:47, а повністю загасити — о 23:00.

У ліквідації займання брали участь пожежні бригади Львова та рятувальники Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. Причину виникнення вогню наразі встановлюють фахівці.