На Шевченка у Львові з’явився новий світлофор: що варто знати

У львівському мікрорайоні Рясне на вулиці Шевченка, 311-Б з’явився новий світлофорний об’єкт.

Наразі світлофори працюють у режимі жовтого миготіння. З понеділка, 24 серпня, їх переведуть у робочий режим.

Керування здійснюватиметься в адаптивному режимі — залежно від поточної транспортної ситуації на дорозі. Об’єкт збудували за позабюджетні кошти.

На цій ділянці розширили проїзну частину вулиці Шевченка та облаштували окрему лівоповоротну смугу. При цьому зберегли дві смуги для виїзду з міста. Крім того, створили окрему смугу для громадського транспорту на в’їзд у місто. Встановили світлофорне обладнання, проклали кабелі та нанесли дорожню розмітку.

«Це зробить Т-подібне перехрестя безпечнішим для всіх: і пішоходів, і водіїв, які виконують лівий поворот з вул. Шевченка чи виїжджають на магістральну вулицю», — зазначив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Як працюватимуть нові світлофори

Для транспорту на вулиці Шевченка зелений сигнал горітиме постійно. Виняток — коли є автомобілі, що очікують лівого повороту в напрямку McDonald’s, або виїжджають із другорядної дороги. Також сигнал зміниться, якщо пішоходи викликали відповідну фазу.

Щоб увімкнувся зелений сигнал для лівого повороту або виїзду з другорядної дороги, водієві потрібно зупинитися перед стоп-лінією. Якщо автомобіль не доїде до визначеної зони, зелений сигнал просто не з’явиться.

Пішоходам, аби перейти вулицю Шевченка, потрібно натиснути кнопку виклику пішохідної фази на світлофорній опорі та дочекатися зеленого сигналу. Час очікування становитиме від 8 до 50 секунд — залежно від ситуації на дорозі.

Будівництвом об’єкта займалося ТОВ «РАУН», а фінансування взяло на себе ТОВ «Баварія Львів».

«Дякуємо компанії за внесок у підвищення безпеки дорожнього руху. Завдяки такій співпраці місто отримує необхідну інфраструктуру без залучення бюджетних коштів», — зазначили у ЛКП «Львівавтодор».

Загалом ЛКП «Львівавтодор» обслуговує 177 світлофорних об’єктів, які налічують близько 2,5 тисячі світлофорів. Усі вони під’єднані до блоків безперебійного живлення, тож можуть працювати навіть під час знеструмлень.