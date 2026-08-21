Поблизу Гарнізонного храму з’явиться меморіальна інсталяція в пам’ять про полеглих захисників

Урочисте відкриття інсталяції запланували на неділю.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Напередодні Дня Незалежності Львів отримає нову інсталяцію “Колони пам’яті”. Її автор – Василь Одрехівський. Композицію встановлять на площі Ангелів, поруч із Гарнізонним храмом. Так у місті вшанують військових, які загинули, захищаючи Україну, і були поховані на території Львівської громади.

Відкриють інсталяцію у неділю, 23 серпня, о 20:00.

“У час війни особливо важливо створювати місця пам’яті, які нагадують нам про людей, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість жити, працювати і будувати майбутнє. Пам’ять про Героїв має бути частиною нашого міста і нашого щоденного життя. Особливо символічно, що “Колони пам’яті” відкриють напередодні Дня Незалежності України”, – зазначила директорка офісу молодіжної столиці Європи Львівської міськради Тетяна Кожокарь.

За її словами, інсталяція не залишиться на одному місці. Вона матиме тимчасовий і мобільний характер – композицію періодично переміщуватимуть у різні локації Львова.

Нагадаємо, цього року Львів святкуватиме 35-річчя Незалежності України. Із 23 по 25 серпня в місті триватимуть урочисті заходи, культурні та мистецькі події, а також просвітницькі ініціативи. Серед них – підняття Державного прапора, тематичні лекції та церемонії вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць України.