У Львові рятувальники через вікно проникли в квартиру і надали жінці необхідну медичну допомогу

Рятувальники у Львові через вікно потрапили до квартири та допомогли жінці, яка не могла відчинити двері сама через стан здоров’я.

Повідомлення про потребу в допомозі надійшло 8 вересня о 14:40. Жінка перебувала на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку на вулиці Снопківській у Львові.

На виклик виїхали рятувальники 30-ї державної пожежно-рятувальної частини Львова. Вони піднялися на висувній драбині, отримали доступ до помешкання та потрапили всередину.

Правоохоронці, медики й надзвичайники діяли злагоджено. Медичні ноші допомогли перенести жінку до карети швидкої допомоги.

Швидка доправила постраждалу до лікарні для подальшої госпіталізації.

«Злагоджена робота екстрених служб допомагає діяти швидко там, де важлива кожна хвилина», — зазначили рятувальники.

Обставини події наразі не уточнюють. Завдяки оперативним діям служб жінці вчасно надали необхідну допомогу.