У Львові малий бізнес опинився під ударом — як закриваються підприємства міста (ФОТО)

На вулиці Мазепи демонтували ще п’ять тимчасових споруд, а в селищі Рудно прибрали один МАФ.

Ці кіоски опинилися в межах червоних ліній і заважали реконструкції вулиці. Виконавчий комітет Львівської міськради ухвалив рішення про їхній демонтаж.

Про це повідомив заступник міського голови Любомир Зубач.

Після роз’яснювальної роботи комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління» власники добровільно розібрали споруди. КП відповідає за ці процеси й проводило інформування.

На вулиці Мазепи триває масштабна реконструкція. Головна мета проєкту — покращити доступ до медичних закладів.

У межах робіт дорогу розширюють до чотирьох смуг. Облаштовують виділені смуги для громадського транспорту й велодоріжки. Також оновлюють інфраструктуру поруч.

Через це деякі тимчасові споруди, що потрапили в зону ремонту, довелося прибрати.

Окрему тимчасову споруду демонтовано в селищі Рудно, на вулиці Володимира Великого. Кіоск не мав дозвільних документів і не був внесений до Комплексної схеми, тому виконком ухвалив рішення про його демонтаж.

Цей МАФ власник також розібрав самостійно. Тепер йому потрібно впорядкувати місце стоянки кіоску та відновити благоустрій на ділянці.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua