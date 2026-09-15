У Львові розпочинається «Тиждень здоров’я» — 33 медичні локації відкривають двері

Із 22 до 26 вересня у Львівській громаді триватиме загальноміська профілактична акція «Тиждень здоров’я».

Мешканці зможуть безкоштовно перевірити ключові показники здоров’я. Вони пройдуть обстеження та отримають консультації медиків. Цьогоріч акція охопить 33 локації у Львові та навколишніх громадах.

До програми додали аналіз на феритин. Він дозволяє оцінити запаси заліза в організмі. Дефіцит феритину часто проявляється втомою, слабкістю, випадінні волосся та ламкості нігтів. Його можна виявити ще до зниження рівня гемоглобіну.

Учасники також зможуть здати аналізи на ПСА та Helicobacter pylori. Ці тести вже додали в програму у червні. Жінки матимуть змогу отримати консультацію акушерів-гінекологів лікарні святої Анни.

У медичних наметах можна буде:

виміряти артеріальний тиск;

перевірити рівень глюкози та гемоглобіну;

здати аналіз на феритин;

оцінити ризики серцево-судинних захворювань;

пройти електрокардіограму;

зробити тести на ВІЛ та гепатити B і C;

пройти тестування на ПСА та Helicobacter pylori;

визначити групу крові та резус-фактор;

проконсультуватися з дерматологом, стоматологом та акушером-гінекологом.

На деяких локаціях працюватимуть автомобілі швидкої допомоги. У них також зроблять ЕКГ.

У червні під час «Тижня здоров’я» обстежили 10 356 людей. Майже у кожного третього виявили відхилення показників від норми. Ці відхилення потребували уваги лікаря. Зокрема, у понад 2,9 тисячі учасників зафіксували підвищений артеріальний тиск. У понад 1,7 тисячі виявили відхилення рівня глюкози. Ще майже у 350 людей ЕКГ показала зміни, що вимагали додаткового обстеження.

«Наше завдання — щоб людина не лише отримала результат тесту, а й зрозуміла, чи потрібно звернутися до лікаря та які обстеження пройти далі», — зазначила керівниця управління охорони здоров’я Львівської міської ради Марта Матюшко.

Медичні намети працюватимуть у різних районах Львова, а також у Винниках, Рудному та Дублянах. Графік залежатиме від конкретної локації. Переважно робочий час — з 11:00 до 18:00. 26 вересня на деяких точках намети працюватимуть з 10:00 до 15:00.

«Тиждень здоров’я» організовує управління охорони здоров’я Львівської міської ради спільно з міськими медичними закладами.

Створено за матеріалами: 032.ua