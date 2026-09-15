Приватне підприємство зобов’язане відшкодувати Львову понад 500 тисяч гривень за ділянку на вулиці Зеленій

Суд зобов’язав ТзОВ “Львів Ріал Естейт” повернути Львову 535 тис. грн за незаконне користування землею.

Про це повідомив департамент містобудування Львівської міської ради.

Суд повністю задовольнив позов Львівської міськради. Він постановив, що ТзОВ “Львів Ріал Естейт” має відшкодувати місту 535 тис. грн боргу.

У департаменті пояснили, що підприємство заборгувало за користування ділянкою на вул. Зеленій, 147. Площа землі становить 0,6053 га.

Заборгованість накопичилася протягом останнього року. Вона виникла відповідно до договору про відшкодування втрат.

“Договір про відшкодування втрат укладають, коли компанія фактично користується комунальною ділянкою, але оренда ще не оформлена чи не зареєстрована”, — зазначили у департаменті. “Через це громада недоотримує кошти. За недоотримані суми й укладають такий договір.”

За результатами минулого року бюджет Львівської громади отримав 821 млн грн від орендної плати за землю.

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За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ “Львів Ріал Естейт” зареєстроване у Львові з 2024 року. Компанія надає в оренду та експлуатує власне або орендоване нерухоме майно.

Кінцевою власницею фірми через ТзОВ “Міст інвестмент” є Наталія Кісіль. Вона є дружиною власника поштового оператора Meest, Ростислава Кісіля.

Раніше у міськраді оприлюднили перелік найбільших боржників з орендної плати за землю.