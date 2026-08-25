У Львові розпочнуть реставрацію історичної будівлі в центрі міста, де відкриють книгарню та мистецький простір

У центрі Львова розпочнеться реставрація історичної будівлі на вулиці Академіка В. Гнатюка, 20–22. Депутати міської ради ухвалили рішення, яке відкриває шлях до відновлення пам’ятки архітектури — тут з’явиться книгарня та простір для творчих подій.

Рішення підтримали 36 депутатів міськради. Реставраційні роботи виконає «Видавництво Львівського Медіафоруму». Мова йде про приміщення на першому поверсі будинку, де раніше розташовувалися залізничні каси. Цю інформацію підтвердили у пресслужбі міської ради.

Будівля має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Її охоронний номер — 4265-Лв. Відповідно до інвестиційного договору, приміщення планують перетворити на багатофункціональний громадський простір.

У міськраді підкреслили важливий момент: будинок залишиться у власності Львівської міської територіальної громади. Прийнята ухвала жодним чином не передбачає передачі приміщень у приватні руки.

«Видавництво Львівського Медіафоруму» отримало дозвіл виключно на проведення реставраційних робіт та пристосування простору під нове функціональне використання.

Керівниця юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич наголосила: об’єкт не підлягає приватизації.



