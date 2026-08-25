Львів отримає позику на 66 мільйонів гривень для придбання медичної техніки

Депутати Львівської міської ради підтримали рішення про залучення ТМО № 2 кредиту на суму 66 мільйонів гривень.

25 серпня депутати Львівської міської ради ухвалили рішення, яким дозволили КНП “Львівське територіальне медичне об’єднання “Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги” (ТМО № 2) отримати кредит у формі невідновлюваної кредитної лінії.

За це рішення проголосували 43 депутати.

Комунальне підприємство залучить 66 мільйонів гривень від одного з державних банків. Кошти планують спрямувати на закупівлю спеціалізованого медичного обладнання.

Керівниця управління охорони здоров’я Львівської міської ради Марта Матюшко пояснила, що йдеться про апарати штучної вентиляції легень, ендоскопічне та лапароскопічне обладнання. Медики потребують його для щоденної роботи та розвитку нових напрямів допомоги пацієнтам.

Відсоткова ставка за кредитом не перевищить 9% річних. Якщо підприємство створить нові робочі місця, ставку можуть знизити до 7%. Термін кредитування триватиме до 60 місяців.

Через медичну реформу у Львові зараз працюють два територіальні медичні об’єднання. Перше ТМО зареєстрували наприкінці 2021 року. До його складу входять чотири підрозділи: лікарня святого Пантелеймона, лікарня святого Луки, лікарня святого Миколая та лікарня святої Анни.

Друге ТМО об’єднує 5-у лікарню, лікарню Князя Лева, 4-у лікарню та лікарню “Госпіс”. З 2024 року до нього також увійшли пологове та гінекологічне відділення на вулиці Рапопорта, гінекологічне відділення на вулиці Русових, поліклініка на вулиці Озаркевича, а також амбулаторії на вулицях Величковського та Олени Степанівни.

У листопаді 2025 року депутати міськради погодили приєднання львівських поліклінік до двох міських ТМО.

18 червня на сесії Львівської міськради депутати ухвалили низку рішень щодо місцевих запозичень до бюджету громади.