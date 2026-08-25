У Львові депутатам заборонили використовувати телефони під час голосування

Андрій Садовий виступив із незвичною ініціативою під час засідання сесії Львівської міської ради.

Мер запропонував встановити перед входом до сесійної зали спеціальні скриньки, куди депутати здаватимуть мобільні телефони та планшети.

За словами очільника міста, гаджети надто відволікають народних обранців від роботи.

“Ми відволікаємось”, – наголосив Садовий, пояснюючи мотиви такого рішення.

Мер додав, що готовий власним прикладом підтримати нову практику і теж здаватиме свій телефон разом з іншими учасниками сесії.

Однак депутати сприйняли ідею без ентузіазму та висловилися проти неї.

Побачивши таку реакцію, Садовий запропонував альтернативний варіант – робити десятихвилинні перерви, аби депутати могли “вийти у світ” і перевірити повідомлення.

Мер доручив керівнику виконавчого комітету Євгену Бойку детально пропрацювати запропоновану ініціативу.







