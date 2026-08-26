У Львові розпочали ексгумацію могил польських воїнів

У Львові 25 серпня стартували пошуково-ексгумаційні роботи на території старого Голосківського кладовища. Фахівці шукають, ексгумують та готують до перепоховання останки польських військових, які загинули у вересні 1939 року на початку Другої світової війни.

Роботи стали можливими завдяки домовленостям Українсько-польської робочої групи з питань національної пам’яті. Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.

До досліджень долучилися й фахівці комунального підприємства Львівської обласної ради «Доля», яке спеціалізується на пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій. Спеціалісти підприємства забезпечують фаховий нагляд та консультують команду під час робіт.

«Сьогодні на території колишнього Голосківського кладовища розпочалися пошуково-ексгумаційні дослідження. Тут поховані польські військовослужбовці, які загинули у вересні 1939 року в боях із німецькими військами. Дослідження проводять відповідно до міжурядових домовленостей між урядами України і Республіки Польща, у координації Українського інституту національної пам’яті та Польського інституту національної пам’яті. Після завершення ексгумації та проведення необхідних досліджень планується перепоховання останків у місті Мостиська, де вже є ділянка поховань загиблих вояків Війська Польського», — розповів директор підприємства «Доля» та депутат Львівської обласної ради Святослав Шеремета.

Історики попередньо оцінюють кількість похованих на цій ділянці кладовища від 100 до 200 польських військовослужбовців. Точну цифру фахівці встановлять лише після завершення досліджень. Про це Шеремета розповів в інтерв’ю Суспільному. За його словами, частину загиблих можна ідентифікувати — військовослужбовці мали при собі ідентифікаційні жетони. Польські експерти також планують збирати генетичний матеріал для порівняльного аналізу ДНК із можливими родичами загиблих воїнів.

Практичну частину робіт виконує товариство «Пам’ять» разом із польськими колегами — представниками Інституту національної пам’яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету. Фахівці КП ЛОР «Доля» долучилися до проєкту за запрошенням Українського інституту національної пам’яті саме для нагляду за процесом.

Дослідження триватимуть до 2 жовтня 2026 року.

Це не перша спроба дослідити територію старого Голосківського кладовища. Подібні пошукові роботи проводили ще у 2010 та 2019 роках. Тоді, у 2019-му, фахівці виявили ознаки можливих місць поховань, що й дало підстави для нинішнього етапу — безпосередньої ексгумації.

Довідково

У вересні 1939 року ці території перетворилися на арену бойових дій на початку Другої світової війни. 1 вересня нацистська Німеччина напала на Польщу. Львів, який на той час входив до складу Польської Республіки, обороняли підрозділи польського війська. У ході німецького наступу бойові дії точилися й на підступах до міста, зокрема поблизу села Голоско Велике — тоді окремого населеного пункту.

У боях між вермахтом та польськими військовими частина польських вояків загинула. Їх поховали у братській могилі на місцевому кладовищі. Саме ці поховання досліджують сьогодні українські та польські фахівці.

17 вересня 1939 року, коли польська армія продовжувала протистояти німецькому наступу, на територію Польщі зі сходу ввійшла Червона армія СРСР. 22 вересня польський гарнізон Львова капітулював перед радянськими військами.

У 1958 році Голоско Велике приєднали до Львова, і територія колишнього сільського кладовища нині розташована в межах міста.