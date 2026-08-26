У Львові в небо піде 5,6 мільйона доларів

У Львові представники міської влади, медичної спільноти та міжнародних партнерів підписали Меморандум про співпрацю. Документ стосується проєкту «Покращення розумної охорони здоров’я у Львівській міській лікарні в Україні».

На реалізацію ініціативи планують залучити 5,6 мільйона доларів. Кошти підуть на розвиток цифрової та інформаційної інфраструктури двох міських лікарень — Святого Пантелеймона та Святого Миколая.

Меморандум об’єднав зусилля кількох сторін: Львівської міської ради, Першого територіального медичного об’єднання Львова, Благодійного фонду «Незламні», TaiwanICDF, Міністерства закордонних справ Тайваню та Представництва Тайбею в Польщі.













У рамках проєкту лікарні отримають медичне та комп’ютерне обладнання. Йдеться про прикладні монітори життєвих показників пацієнтів, а також серверну й мережеву техніку. Окрім цього, фахівці розроблять спеціальне програмне забезпечення. Воно автоматично передаватиме дані з моніторів на інтерактивний дашборд. Такий дашборд встановлять на сестринському пості в приймальних відділеннях обох лікарень — Святого Пантелеймона та Святого Миколая.

«Цифровізація лікарень – це передусім про швидкість, точність і якість допомоги пацієнтам. Коли лікарі та медичні працівники мають доступ до необхідної інформації в режимі реального часу, це може напряму впливати на своєчасність прийняття важливих рішень.

Щиро дякую нашим партнерам за підтримку, довіру та готовність інвестувати у розвиток львівської медицини. Для нас це важлива можливість зробити медичну допомогу ще якіснішою, технологічнішою та якіснішою для пацієнтів», – наголосив голова комісії охорони здоров’я та соціального захисту Валерій Веремчук.