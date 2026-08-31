У Львові реставратори повернуть скульптурі святої Єлизавети втрачені голову та кисть

У Львові триває реставрація скульптури святої Єлизавети, яка прикрашає бічну вежу храму Ольги і Єлизавети.

Майстри наближаються до завершення першого етапу — очищення історичної фігури від забруднень. Далі скульптурі повернуть втрачені раніше голову та кисть руки. Про хід реставраційних робіт 31 серпня розповів керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко.

Фігуру встановили на вежі ще у 1911 році, коли будівля слугувала костелом святої Єлизавети. За понад століття скульптура постраждала не лише від часу, а й від наслідків німецьких бомбардувань Львова у 1939 році.

Наразі реставратори обережно знімають з поверхні фігури нашарування бруду. При цьому фахівці намагаються зберегти якомога більше оригінальних елементів різьблення, попри те, що частина з них теж має пошкодження.

Коли очищення завершиться, майстри проведуть локальне доопрацювання поверхні скульптури. Далі на неї встановлять реконструйовані голову та кисть — ці елементи довгий час вважали безповоротно втраченими.

Роботи виконують спеціалісти Львівського фахового коледжу імені Івана Труша під координацією Офісу охорони культурної спадщини. Реставраційне завдання підготував архітектор Юрій Дубик, а програму робіт розробив Юліан-Теодор Оробець.

Кошти на відновлення скульптури надають благодійники разом із громадою храму. Коли реставрація завершиться, фігуру повернуть на її історичне місце — вежу храму Ольги і Єлизавети.



