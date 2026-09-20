У Львові пластуни віком від 2 до 70 років гуртом відкрили новий рік

У Львові понад 1500 пластунів зібралися на площі перед Львівським національним університетом імені Івана Франка, щоб відкривати новий пластовий рік.

У заході взяли участь представники різних вікових груп — від найменших дволітніх пташат до пластунів старше сімдесяти років.

Під час урочистостей провели традиційні пластові церемоніали: нагородили волонтерів та активних членів, освятили прапори і відзначили учасників різними пластовими ступенями.

Подяки від міської влади вручав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Не має значення, що було вчора. Важливо те, що буде завтра. Ми все одно збираємось і починаємо новий рік, розуміючи, що багато чого залежить саме від нас, від кожного», — сказав Андрій Москаленко.

Він подякував пластунам за їхню працю та наголосив на важливості діяльності організації в умовах війни.

Після літніх таборів пластуни повертаються до регулярних занять, мандрівок, вишколів і життя спільнот.

Голова львівського осередку Пласту Оксана Сташків зазначила, що відкриття нового року — щорічна традиція, яка єднає всі вікові групи.

«Для нас є дуже важливим те, що збираються усі вікові групи і те, що ми маємо офіційні церемоніали — подяки нашим комендантам за проведення таборів, складання пластової присяги і відзначення різними пластовими ступенями», — розповіла Оксана Сташків.

Вона додала, що Пласт існує вже понад 114 років. Участь у організації допомагає дітям і молоді опановувати практичні навички й зростати в українському середовищі.

За даними організації, близько тисячі пластунів зараз служать у Збройних Силах, а 90 пластунів загинули, захищаючи Україну.

У Львові Пласт об’єднує понад 2500 учасників. Щороку пластуни-волонтери присвячують понад 668 тисяч годин вихованню дітей і проводять більш як 200 пластових таборів по всій Україні.