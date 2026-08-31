Суд ухвалив вердикт для врегулювання простою Червоноградської ЦЗФ

Господарський суд Львівської області призначив Євгена Севостьянова керуючим санацією ПАТ «Львівська вугільна компанія». Від цієї компанії залежить робота Червоноградської центральної збагачувальної фабрики.

Кредитори підтримали його кандидатуру. Представники юстиції, прокуратури, Фонду держмайна та трудового колективу теж висловилися за нього.

ПАТ «Львівська вугільна компанія» перебуває в процедурі банкрутства з 2015 року. З січня 2026 року Червоноградська ЦЗФ фактично простоює.

За цей час накопичилися борги із зарплати. Частина працівників фабрики звільнилася. Виробничі потужності руйнуються.

Це створює ризики для наступного опалювального сезону. Запаси вугілля на зиму формують влітку. Втрачений час неможливо надолужити.

Процедура санації триває понад сім із половиною років. У квітні апеляційний суд визнав незаконним призначення Володимира Юрченка. Судові засідання щодо нового керуючого неодноразово переносилися.

«Враховуючи відповідність кандидатури арбітражного керуючого Севостьянова Євгена Вікторовича вимогам ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд призначає арбітражного керуючого Севостьянова Євгена Вікторовича санацією ПАТ “Львівська вугільна компанія” та припиняє повноваження арбітражного керуючого Юрченка Володимира Ярославовича як виконуючого обов’язків керуючого санацією ПАТ “Львівська вугільна компанія”», – зазначено в ухвалі суду від 19 серпня 2026 року.

Суд зобов’язав нового керуючого підготувати план санації до 16 листопада. Наступне засідання у справі призначене на 18 листопада.

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Державна частка у статутному капіталі ПАТ «Львівська вугільна компанія» через Фонд державного майна України становить 37,5%.

Ще у 2016 році суд зобов’язав «Львівську вугільну компанію» повернути до бюджету близько 300 млн грн за незаконну приватизацію центральної збагачувальної фабрики «Червоноградська».

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua