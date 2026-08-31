У Львові стартує ревізія діяльності мера Садового

Екологи перевірять Львівську міську раду 2 вересня 2026 року.

Державна екологічна інспекція Львівщини стартує плановий контроль місцевої влади. Інспектори оцінять виконання делегованих повноважень виконавчих органів. Вони зосередяться на дотриманні вимог природоохоронного законодавства.

Перевірка охопить Львівську міську раду та її виконавчий комітет. Громадяни можуть повідомити про факти шкоди довкіллю на території громади.

Йдеться про стихійні сміттєзвалища. Також про самовільне зайняття земель у прибережних смугах. Незаконні рубки дерев чи зелені насадження теж підпадають під увагу. Забруднення грунтів і водойм варто фіксувати окремо.

Інспекція просить надсилати такі дані зручним способом.