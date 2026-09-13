У Львові притягнуть до відповідальності водія самоката, котрий упав із пасажиром, маючи 1,59 проміле

Патрульні у Львові стали свідками падіння 21-річного водія самоката з пасажиром.
Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.
Подія трапилася на вулиці Куліша.
Інспектори помітили, як двоє перетинали пішохідний перехід і раптово впали.
“Інцидент стався на вулиці Куліша. Патрульні помітили, як водій самоката з пасажиром перетинав пішохідний перехід і впав. Правоохоронці одразу зупинилися, щоб переконатися, що молоді люди не травмувалися”,
Водій, 21 рік, розповів, що це вже вдруге, коли вони падають із самоката.
За його словами, обоє почувалися добре й не потребували медичної допомоги.
Під час спілкування патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння.
Огляд алкотестером Dräger показав 1,59 проміле алкоголю.
На водія склали адміністративний протокол за частиною першою статті 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння.
Адміністративні матеріали скерують на розгляд суду.
Створено за матеріалами: 032.ua