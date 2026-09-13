У лікарні Святої Анни відкрили «Школу батьківства», яка готує до пологів та перших днів із немовлям

У лікарні святої Анни Першого медоб’єднання Львова на вулиці Мечникова стартував осінній курс «Школи відповідального батьківства».

Заняття безкоштовні. Вони відбуваються щоп’ятниці о 14:00.

Під час зустрічей майбутні батьки отримують практичні поради від лікарів і суміжних фахівців. Обговорюють підготовку до пологів, вибір знеболення, грудне вигодовування та догляд за новонародженим.

«Вагітність і очікування дитини викликають багато запитань. Як підготуватися до пологів? Що взяти з собою? Як доглядати за немовлям? Чи завжди пологи болючі і як діє знеболення? Наші спеціалісти відповідають на ці та інші питання», — кажуть у лікарні святої Анни.

Розклад занять

18 вересня — «Пологи — це не страшно: як підготуватися, розпізнати перейми та чого очікувати». Спікер — Олег Долотказін.

25 вересня — «Секрети легких пологів. Практичні поради від акушерки». Спікерка — Уляна Кунанець.

2 жовтня — «Знеболення пологів: правда і міфи». Спікери — Богдан Амброзевич та Андрій Калініченко.

9 жовтня — «Мистецтво грудного вигодовування. Практичний майстер-клас». Спікери — Уляна Волинюк та Олександр Никитюк.

16 жовтня — «Догляд за новонародженим: рекомендації та важливі нюанси перших днів». Спікерка — Оксана Задорецька.

23 жовтня — «Психоемоційний стан жінки та де черпати ресурс під час вагітності. Арттерапія». Спікерка — Олена Баворовська.

30 жовтня — «Особливості післяпологового періоду. Контрацепція». Спікерка — Ірина Кухаєвич-Бульбук.

6 листопада — «Неформальна бесіда про вагітність, пологи і життя після народження дитини». Спікер — Михайло Івасівка.

Участь у «Школі відповідального батьківства» — безкоштовна. Попередня реєстрація обов’язкова за телефоном 068 258 12 12.

Лікарня святої Анни — колишній пологовий будинок №1 на вулиці Мечникова. Це заклад жіночого здоров’я і репродуктології.

У лікарні працюють пологове, гінекологічне та клініко-діагностичне відділення. Також є відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології, відділення репродуктології з кріобанком.

Заняття «Школи відповідального батьківства» іноді проводять і в пологовому відділенні дитячої лікарні святого Миколая на вулиці Орлика, 4.