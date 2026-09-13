У Львівській області автомобіль перекинувся на бік — Point Lviv

Водій Honda Accord отримав травми внаслідок автозіткнення на Львівщині, правоохоронці з’ясовують обставини.
ДТП сталася 11 вересня близько 10:20 на трасі «Львів – Самбір – Ужгород», поблизу повороту до села Хлопчиці у Самбірському районі.
За даними поліції Львівської області, у зіткненні брали участь Honda Accord і Skoda Fabia.
За попередніми висновками правоохоронців, Honda Accord керував 22-річний житель Дрогобицького району. Skoda Fabia їхала під керуванням 41-річної жительки міста Рудки.
Водій Honda отримав тілесні ушкодження й був доправлений до лікарні для надання медичної допомоги.
Слідчі Самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України.
Санкція статті передбачає максимальне покарання — обмеження волі строком до трьох років.
Також закон передбачає позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події та причини зіткнення.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua