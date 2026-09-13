У Львівській області автомобіль перекинувся на бік — Point Lviv

Водій Honda Accord отримав травми внаслідок автозіткнення на Львівщині, правоохоронці з’ясовують обставини.

ДТП сталася 11 вересня близько 10:20 на трасі «Львів – Самбір – Ужгород», поблизу повороту до села Хлопчиці у Самбірському районі.

За даними поліції Львівської області, у зіткненні брали участь Honda Accord і Skoda Fabia.

За попередніми висновками правоохоронців, Honda Accord керував 22-річний житель Дрогобицького району. Skoda Fabia їхала під керуванням 41-річної жительки міста Рудки.









Водій Honda отримав тілесні ушкодження й був доправлений до лікарні для надання медичної допомоги.

Слідчі Самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання — обмеження волі строком до трьох років.

Також закон передбачає позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події та причини зіткнення.