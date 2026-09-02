У Львові присвоїли новій вулиці ім’я академіка Ігоря Юхновського

У Франківському районі Львова офіційно відкрили вулицю Академіка Ігоря Юхновського та відреставрований сквер зі пам’ятною стелою на честь Ігоря Юхновського. Подію приурочили до його дня народження: 1 вересня 2026 року йому б виповнилося 101 рік.

Сквер розташований біля кінцевої зупинки трамвая №2, поруч із вулицею Коновальця. Тут встановили меморіальну стелу з інформацією про науковця і повністю оновили громадський простір.

У просторі облаштували нові хідники, встановили сучасне освітлення, збудували дитячий майданчик і відвели зони відпочинку. Також упорядкували озеленення, щоб створити комфортну атмосферу для мешканців.

Реконструкцію скверу профінансувало ТзОВ «Бест Пропертіз». Інвестор витратив на роботи 5,5 млн грн. У межах проєкту поклали тверде покриття доріжок і оновили елементи дитячого майданчика.

Комунальники замінили вуличне освітлення, встановивши понад 20 нових опор з ліхтарями. З’явилися нові лавки і урни, встановили питний фонтан, впорядкували газони. Висадили кілька дерев і облаштували дві квіткові клумби.

Окремо проклали доріжку для теренкуру і встановили інформаційний вказівник із напрямками навколишніх вулиць. Пам’ятну стелу присвятили Ігорю Юхновському. Під час відкриття висадили черемху на його честь.

Інші нові дерева присвятили мешканцям району, які загинули, захищаючи Україну. Такий жест зробили для того, щоб пам’ять про захисників і захисниць була помітною в міському просторі.

Міський голова Львова Андрій Садовий під час церемонії наголосив на значенні постаті Ігоря Юхновського для міста та країни.

«Є певний символізм: дивлюся на цей камінь серед скверу — Ігор теж був каменем, стовпом, фундаментом для великої кількості справ. Для мене велика честь, що цей простір, де він ходив і гуляв, і ця вулиця названі на його честь. Приємно усвідомлювати, що він там, на небі, а добрі справи робляться в його ім’я. Його ідеї та думки ми будемо впроваджувати щодня», — Андрій Садовий

На відкриття прийшла донька науковця Наталія Гурська. Вона подякувала всім, хто долучився до оновлення скверу й перейменування вулиці. Наталія наголосила, що це місце має велике значення для родини, адже вона щодня тут гуляє.

Вона також підкреслила важливість висаджених дерев, присвячених загиблим мешканцям району. На її думку, пам’ять про полеглих має бути помітною в міському середовищі.

Паралельно з громадським простором відремонтували саму вулицю Академіка Ігоря Юхновського. На ці роботи спрямували 4,4 млн грн з міського бюджету. Оновили відрізок від вулиці Житомирської до будинку №64.

На цьому відтинку відремонтували 1,5 тис. м² проїжджої частини. Перемостили бруківку в межах паркомісць, замінили 250 м² тротуарного покриття, а також встановили 400 метрів нових бордюрів.

На перехресті вулиць Житомирської та Академіка Юхновського облаштували три пішохідні переходи. Два з них — велопішохідні, ще один — підвищений на протилежному боці вулиці. Це має підвищити безпеку руху.

У грудні 2025 року колишню вулицю Гіпсову перейменували на честь Академіка Ігоря Юхновського. Вулиця розташована між вулицями Кульпарківською та Максима Залізняка у Франківському районі. Ігор Юхновський мешкав неподалік і був тісно пов’язаний з цим районом.

Довідка

Ігор Юхновський (1925–2024) — український фізик-теоретик, академік НАН України, державний і громадський діяч, Герой України. Він заснував львівську наукову школу статистичної фізики і є автором сотень наукових праць.

У 1990 році Ігор Юхновський став народним депутатом. Він очолив демократичну опозицію у Верховній Раді — «Народну Раду». Юхновський був одним зі співавторів Декларації про державний суверенітет України.

Він також ініціював проведення Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, на якому українці підтвердили Акт проголошення незалежності. Загалом був народним депутатом чотирьох скликань.

Ігор Юхновський став першим керівником Українського інституту національної пам’яті. Він помер 26 березня 2024 року у Львові у віці 98 років.