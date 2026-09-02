У Львові офіційно відкрили вулицю імені академіка Ігоря Юхновського

У Львові урочисто відкрили вулицю Академіка Ігоря Юхновського.

Вулиця розташована у Франківському районі між вул. Кульпарківською та вул. Максима Залізняка.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

1 вересня урочисто відкрили вулицю Академіка Ігоря Юхновського у Франківському районі Львова.

Наприкінці грудня 2025 року колишню вулицю Гіпсову, що є бічною від вул. Максима Залізняка, перейменували на честь видатного фізика.

Поряд із кінцевою зупинкою трамвая №2, біля вул. Коновальця, оновили місцевий сквер.

Там влаштували нові хідники та сучасне освітлення.

У сквері з’явився дитячий майданчик, зони відпочинку й інтенсивне озеленення.

Окремо проклали доріжку для теренкуру, встановили пам’ятну стелу з даними про Ігоря Юхновського.

Також з’явився інформаційний вказівник із напрямками навколишніх вулиць.

Реконструкцію скверу фінансував інвестор — ТзОВ “Бест Пропертіз”.

Загальна сума вкладень у сквер становить 5,5 млн грн.

Роботи на самій вулиці Академіка Ігоря Юхновського виконали за кошти міського бюджету.

На ці роботи витратили 4,4 млн грн.

На ділянці від вул. Житомирської до будинку №64 відремонтували 1,5 тис. м² проїжджої частини.

У межах паркомісць перемостили бруківку, аби впорядкувати стоянки.

Також замінили 250 м² тротуарного покриття та 400 метрів бордюрів.

На перехресті вулиць Житомирської та Академіка Юхновського облаштували три пішохідні переходи.

Два з них мають комбіноване велопішохідне призначення.

Ще один перехід виконали підвищеним, на протилежному боці вулиці.









Ігор Юхновський — український фізик-теоретик, доктор фізико-математичних наук і професор.

Він був академіком Національної академії наук України та автором ідеї референдуму 1 грудня 1991 року.

Референдум закріпив Незалежність України.

Ігор Юхновський помер 26 березня 2024 року у віці 98 років.

Він був народним депутатом України першого — четвертого скликань.

Юхновський також співзаснував Український інститут національної пам’яті.

З 2006 до 2010 року виконував обов’язки голови цього інституту.

У регіоні 2025 рік оголосили роком Ігоря Юхновського.

У серпні 2024 року на будівлі Інституту фізики конденсованих систем відкрили меморіальну таблицю.

Саме в цій будівлі на вул. Іларіона Свєнціцького, 1 науковець працював понад 30 років.