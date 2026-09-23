У Львові продовжується відбудова будинку на Виговського, пошкодженого під час російського обстрілу

Вже відновлено перекриття між третім та четвертим поверхами будинку.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко розповів про стан реконструкції житлового будинку на вулиці Виговського, 77. Ця будівля постраждала від ракетного удару Росії.

На сьогодні ремонтні роботи включають відновлення перекриття між третім і четвертим поверхами, а також відбудову пошкоджених стін. Праця ведеться поетапно, з урахуванням складності пошкоджень.

«Після демонтажу зруйнованих конструкцій і звільнення приміщень ми відновили перекриття між третім та четвертим поверхами. Тепер працюємо над наступним ділянкою – між четвертим та п’ятим поверхами. Паралельно ведемо відновлення зовнішніх стін будинку. Це дбайлива робота — потрібно не лише усунути наслідки ракетного удару, а й повернути споруді повну безпеку», — підкреслив Москаленко.

Він додав, що міська влада поставила за мету якомога швидше завершити всі необхідні роботи для відновлення будинку.

30 липня російська ракета влучила у житлові будинки на вулицях Виговського та Патона у Львові. Загалом постраждали 35 житлових будинків. Найсильніше постраждали будинки на Виговського, 77 та Патона, 25. Пошкоджено близько 2300 вікон, зруйновано школу, дитсадок і бібліотеку.

Через атаку загинув львів’янин Володимир Шандра, а 38 осіб зазнали поранень.