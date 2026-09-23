«Львівінвестактив» готовий безкоштовно надати приміщення для UNBROKEN на майданчику колишнього ЛАЗу

«Львівінвестактив» запропонував безкоштовно надати приміщення для UNBROKEN на території колишнього ЛАЗу

Водночас компанія заявляє про незаконне заволодіння своїми активами. Три об’єкти колишнього ЛАЗу, за повернення яких «Львівінвестактив» веде судову боротьбу, через клінінгову компанію передали як благодійну пожертву Першому ТМО, де функціонує UNBROKEN.

ТОВ «Львівінвестактив», власник низки активів колишнього Львівського автобусного заводу, готовий надати вільні приміщення на вулиці Стрийській, 45, для безоплатного користування Першому територіальному медичному об’єднанню Львова та Національному реабілітаційному центру UNBROKEN. Директор компанії Володимир Костюк звернувся з цією пропозицією до керівника медичного об’єднання Олега Самчука.

У «Львівінвестактиві» пояснюють, що зіткнулися з незаконним заволодінням трьома об’єктами нерухомості на території колишнього Львівського автобусного заводу. Наразі компанія відстоює свої права в суді, проте цю нерухомість переписали на клінінгову компанію, яка вже наступного дня передала її Першому ТМО як благодійну пожертву.

«Львівінвестактив» підкреслює, що пропозиція альтернативних приміщень для UNBROKEN має на меті сприяти подальшому розвитку реабілітаційного центру, поки триває судовий розгляд власності на спірне майно.

«Ми підтримуємо благодійність і прагнемо допомагати UNBROKEN. Підтримка військових – наша системна позиція у воєнний час. Однак ми виступаємо за чесні правила гри в бізнесі. На наших очах майно, яке ми боремося повернути через суд, переписують через клінінгову компанію та швидко дарують лікарні. Ми переконані, що це злочин в інтересах сторонніх осіб, а довіру до UNBROKEN намагаються використати як прикриття. Ми хочемо, щоб центр розвивався, але законний власник має право захистити свої інтереси. Саме через це пропонуємо приміщення в безоплатне користування і відкритий діалог», – заявив директор ТОВ «Львівінвестактив» Володимир Костюк.

Як майно «Львівінвестактиву» опинилося у статусі «пожертви»

У зверненнях до Першого ТМО «Львівінвестактив» описує послідовність передачі трьох об’єктів на Стрийській, 45.

Спершу власність вилучили з-під контролю ТОВ «Львівські автобусні заводи», співзасновником якого є «Львівінвестактив», на користь іншої юридичної особи із схожою назвою – ТОВ «Львівський автобусний завод». За інформацією компанії, для цього використали підроблені судові рішення. Як доказ посилаються на постанову Верховного Суду від 3 липня 2018 року, що встановила факт підроблення одного з таких документів.

У липні 2026 року, під час судового процесу про повернення майна, ці об’єкти передали до статутного капіталу клінінгової компанії ТОВ «Аманті компані». У «Львівінвестактиві» заявляють, що для цього використали підроблені довіреність та апостиль, нібито видані у США. Компанія перевірила ці документи за іноземними реєстрами і отримала підтвердження їх фальсифікації.

29 липня 2026 року «Аманті компані» оформила право власності на нерухомість, а вже 30 липня уклала договори пожертви цих об’єктів на користь Першого ТМО. «Львівінвестактив» висловлює сумнів, що медичне об’єднання було поінформоване про справжній правовий статус майна. Компанія не звинувачує Перше ТМО у причетності до цих дій, але попереджає про ризик використання репутації медзакладу та реабілітаційного центру в чужих інтересах.

Окрім цього, «Львівінвестактив» направив відкритий лист міському голові Львова Андрію Садовому і депутатським фракціям Львівської міськради із проханням утриматися від ухвалення рішень щодо цих об’єктів до завершення судових розглядів та кримінальних проваджень.

Компанія підтверджує готовність вести діалог з керівництвом Першого ТМО щодо потреб у приміщеннях та умов безоплатного користування ними.