Учні Львівщини передали понад 40 тисяч гривень на підтримку ЗСУ

Вісім дітей із села Малечковичі зібрали 42 тисячі гривень і придбали три безпілотники для 103-ї окремої бригади тероборони.

Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА.

Восьмеро дітей із Малечковичів Львівського району об’єднали зусилля і передали три дрони 103-й окремій бригаді територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького.

Три роки поспіль вони готують лимонад за власним рецептом і продають його на вулиці. Усі виручені кошти спрямовують на допомогу українським військовим.

Цього літа хлопці й дівчата змогли зібрати 42 тисячі гривень.

“Це приклад того, що допомагати може кожен, незалежно від віку. Вісім дітей власною наполегливістю та добрим серцем зібрали кошти на три дрони для наших військових. За такими вчинками стоїть велика сила і справжня любов до України. Дякую дітям, їхнім батькам і всім, хто купуючи лимонад, підтримував маленьких волонтерів”, — підкреслив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

Діти кажуть, що все літо стояли на вулиці, пропонували лимонад і збирали гроші для армії. Один із дітей зізнався: мріє стати оператором дронів у майбутньому.

У 103-й бригаді подякували дітям та їхнім батькам за внесок і підтримку військовослужбовців.